Els termòmetres de tot el país van tornar a registrar ahir temperatures molt altes. És el cas d’Andorra la Vella on es van arribar als 44 graus, també a la Borda Vidal de Sant Julià, on la màxima provisional va arribar a fregar els 40 graus, o al Roc de Sant Pere, als 36. La canícula encara no marxa i les previsions per avui segueixen sent de màximes excepcionals.