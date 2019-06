La capital es queda sense piscina exterior a l'estiu

El comú va anunciar ahir que no podrà obrir la piscina exterior dels Serradells perquè els informes tècnics no avalen la viabilitat de la instal·lació ni garanteix la seguretat dels usuaris, però ja treballa en noves propostes per poder oferir una alternativa lúdica. Justament la piscina limita amb la façana que va quedar més malmesa en l’incendi del novembre passat.