La piscina exterior dels Serradells estarà tancada tot l'estiu

Els informes tècnics recomanen no obrir-la perquè la façana més malmesa del centre, a causa de l'incendi que va tenir lloc al novembre, limita amb la piscina exterior i no es podria garantir la seguretat dels usuaris

Actualitzada 28/06/2019 a les 16:39

Andorra la Vella Redacció

La piscina exterior del Centre Esportiu dels Serradells estarà tancada durant tot l'estiu seguint les recomanacions dels informes tècnics. Segons exposa el comú d'Andorra la Vella, no es pot garantir la seguretat dels usuaris perquè la façana més malmesa del centre, a causa de l'incendi que va tenir lloc al novembre, limita amb la piscina exterior. El comú està cercant altres propostes per poder oferir una alternativa lúdica refrescant a la parròquia per aquest estiu. De moment, el projecte de reconstrucció de la zona malmesa segueix el curs previst perquè pugui començar a la tardor, i la piscina olímpica es preveu que estarà operativa en un termini aproximat de 18 mesos.

#2 Anna

(28/06/19 17:10)



#1 Fins els nassos del incendi

(28/06/19 16:55)