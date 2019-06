Grup de treball per enllestir l'avantprojecte del Casamanya abans que finalitzi l'any

El comú d’Ordino ha creat, conjuntament amb el quart de la par­ròquia, un grup de treball amb l’objectiu de tenir enllestit un avantprojecte per a l’hotel Casamanya durant aquest any i convertir-lo així en edifici comunal. Els membres d’aquest grup, que ja han estat escollits tant per part de la corporació com per part del quart, duran a terme la primera trobada de treball les properes setmanes. “A partir d’aquesta primera reunió començarem a parlar del projecte i a partir d’aquí anirem marcant els timings”, va manifestar el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés. “L’ideal és tenir un esborrany de