El comú subhastarà dos edificis i 29 places d'aparcament

Els immobles, que pertanyen al complex Ribasol Park, tenen un valor taxat en 4,2 milions d'euros

Actualitzada 27/06/2019 a les 16:52

Redacció Andorra la Vella

El comú de la Massana ha decidit per unanimitat durant la sessió del consell que subhastarà dos edificis i 29 places d'aparcament del complex Ribasol Park, del qual n'és propietari des de fa tres anys. En primer lloc es durà a terme la declaració d'alienabilitat dels immobles i de cara al mes de setembre es farà la subhasta, que es comunicarà prèviament de manera oficial a través del Bopa. La idea del comú és que es faci una única subhasta per mantenir el valor, que segons la taxació realitzada és de 4,2 milions d'euros.

La sessió també ha servit per aprovat l'adjudicació dels treballs d'embelliments del carrer Major i la plaça de l'Església per 592.000 euros, una de les inversions més destacades d'aquest exercici amb la reforma del Prat Gran. Els treballs es realitzaran durant deu setmanes i, tal com es va anunciar, es faran durant els mesos d'estiu per no perjudicar el pas de vehicles durant el període escolar.

El consell del comú ha començat amb un reconeixement a l'agent Robert Reñé, que ha complert 25 anys al Servei de circulació del comú, i la presa de jurament de dos nous agents que han superat el període de pràctiques.