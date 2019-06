El bus comunal costarà 10 cèntims a partir de l'1 de setembre

El servei disposarà de nous vehicles que seran de color vermell i blanc i s'incrementarà la freqüència de pas en línies amb major nombre d'usuaris

Viatjar en bus comunal per Andorra la Vella a partir de l'1 de setembre costarà només 0,10 d'euros. El consell de comú de la capital ha adjudicat a l'empresa Novatel la concessió per deu anys del servei que s'oferirà a un preu simbòlic amb l'objectiu de fomentar l'ús del transport públic. Els abonaments de deu viatges costaran 0,80 euros, els de 40 trajectes 3 euros, i l'anual per a residents a Andorra la Vella tindrà un cost de 15 euros. Tanmateix, es podrà fer transbord entre línies amb el mateix bitllet.

Els busos, que seran nous, tindran nou metres de llargada, 20 places i operaran de les 7 del matí a les 9 de la nit. A més, els vehicles seran més petits, sostenibles i disposaran d'un desfibril·lador automàtic. Estèticament també canviaran, ja que seran de color vermell i blanc, per tal d'evocar el record dels autobusos urbans que circulaven antigament.

La freqüència de pas dels busos en línies amb major nombre d'usuaris s'incrementarà. En aquest sentit, entre setmana els vehicles de l'L3 (Ciutat de Valls) passaran cada 20 minuts, i els de l'L1 (La Margineda) i l'L2 (Serradells) ho faran cada mitja hora. Els diumenges i festius el bus comunal passarà cada hora. El comú també ha incorporat una parada propera a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell i, a partir del setembre, els busos que van al centre sociosanitari El Cedre i Sant Vicenç d'Enclar, passaran a totes les freqüències amb l'objectiu que les persones grans en surtin beneficiades.

