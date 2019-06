Festa Vivand amb música i art al carrer

El personatge principal és el caragol i la mostra estarà composada per 3 de grans dimensions, 13 de mitjans i 5 de petits, exposats al llarg de tota l’avinguda Carlemany fins al setembre

El comú d'Escaldes-Engordany torna a organitzar la Festa Vivand i l'exposició d'art al carrer aquest dissabte 29 de juny per a donar la benvinguda a l'estiu. L'exposició d'art té com a protagonistes aquest any els caragols, provinents del moviment artístic italià “cracking art”, que pretén sensibilitzar la població sobre la importància de respectar el medi ambient a través del reciclatge del plàstic en obres d'art. La mostra, formada per 3 caragols de grans dimensions, 13 de mitjans i 5 de petits, s’exposarà al llarg de tota l’avinguda Carlemany, ja finalitzades les obres al tram comprès entre el carrer de la Unió i l'avinguda de les Escoles, i es podrà visitar fins a finals de setembre. El cònsol menor de la parròquia, Marc Calvet, ha presentat els actes que es durant a terme a partir de les 17.30 i fins a les 22.00 hores, on hi haurà música en directe amb diferents grups situats a cada encreuament de l'avinguda Carlemany, així com a espectacles itinerants, permetent als vianants creuar-se amb “las Meninas” de Velázquez o les Xanqueres de Joan Miró. També hi haurà activitats dirigides a infants, així com diversos il·lustradors que realitzaran caricatures en directe. Per finalitzar la jornada hi haurà l'espectacle de música, llum, color i globus anomenat "Suspès", a càrrec de Playsmodels a les 22.00 hores a la plaça Coprínceps i es faran passis de 15 minuts fins a les 12 de la nit.