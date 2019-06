Espot aposta pel relleu generacional al sector ramader

El cap de Govern, Xavier Espot, ha encapçalat la benedicció del bestiar a Setúria, una festa que reconeix la tasca dels ramaders

El cap de Govern, Xavier Espot, ha encapçalat la festa del reconeixement de la tasca dels ramaders amb la benedicció del bestiar, que passa a pasturar a la muntanya durant els mesos d’estiu. Espot ha manifestat aquest migdia a Setúria la importància de diversificar el sector agrícola i "garantir un relleu generacional que permeti la continuïtat del sector i el manteniment de les pastures". Més de tres-cents caps de bestiar, entre ovins i equins, i unes set-centes ovelles pasturaran aquest estiu a les muntanyes massanenques. A la festa també hi ha assistit el Cònsol Major de la Massana, David Baró, la Cònsol Menor, Olga Molné, així com consellers de la parròquia i diverses autoritats.

Aquesta temporada hi ha diverses novetats al sector, com un ramat d’ovelles que pasturarà a la unitat pastoral del Comaprosa, més amunt del refugi, amb la finalitat de netejar el sotabosc i els prats per evitar el risc d’incendi i conservar la biodiversitat. Per evitar que el bestiar surti més enllà dels límits de les pastures s'ha construït un pas canadenc a la zona de Percanela, a Arinsal, i es preveu millorar el tancat de Setúria. També es renovaran les instal·lacions de sanejament de la pleta, així com tres coms situats dins la zona de pastures i es recuperarà un tram de l’empedrat del parc natural del Comapedrosa per millorar l’accessibilitat tant de les persones com del bestiar.