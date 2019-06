Caldea obté uns beneficis de 430.000 euros i un ‘cash flow’, ingressos sense descomptar les amortitzacions, de 3,5 milions

Els resultats econòmics que Caldea va obtenir el 2018 permetran que reparteixi 15 euros per títol entre els seus accionistes, aquesta és la proposta que el consell d’administració va presentar ahir als associats que van assistir a l’assemblea general ordinària de l’entitat. En total, es repartiran una mica menys de 750.000 euros, va explicar el director general, Miguel Pedregal, qui es va mostrar encantat de presentar unes xifres com aquestes. “Els beneficis que hem tingut aquest any ens ha permès repartir dividends entre els nostres accionistes i és el segon any que ho fem, de manera que estem molt contents