El parc del Prat Gran esdevé el primer parc de les Tres Bessones

Actualitzada 25/06/2019 a les 20:46

Redacció Andorra la Vella

El parc del Prat Gran, l'antic Prat del Colat, ha obert les seves portes després de tres mesos de reformes amb la inauguració del nou disseny, tematitzat en les Tres Bessones. La seva autora, Roser Capdevila, i les seves tres filles –les tres bessones Anna, Teresa i Elena- han estat les encarregades de tirar endavant el projecte. L’Anna ha estat la creadora de les figures dels famosos personatges, realitzades amb fibra de vidre, amb un motlle que només permetrà fer vint-i-cinc escultures. Justament la idea és que el de la Massana esdevingui el primer de vint-i-cinc parcs temàtics dedicats a les famoses bessones.

Les obres han estat dividides en dues fases, la primera portada a terme l'any passat amb la part esportiva de les pistes polivalents, i aquesta segona fase, que ha tingut un cost de 943.000 euros, amb diverses zones d'esbarjo, com la tirolina, zones de gronxadors o tobogans. El cost total de la reforma del parc ha estat 1.300.000 euros. L'acte ha aplegat a centenars d'infants, on una part han estat els alumnes que van participar en el Consell dels Infants aportant idees per al nou disseny. La inauguració ha anat a càrrec del Cònsol Major de la Massana, David Baró, qui ha estat acompanyat de diverses autoritats, com la Cònsol Menor de la Massana, Olga Molné, o el Conseller General de Ciutadans Compromesos, Raül Farré.