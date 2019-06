Los Manolos omplen de rumba la plaça del Poble

L'actuació s'ha fet aquest migdia amb motiu de la Festa del Poble i ha reunit a mig miler de persones que han ballat i cantat una diversitat de cançons

Redacció Andorra la Vella

'All my loving', 'Sarangonga' i 'Amics per sempre' són algunes de les cançons que aquest migdia mig miler de persones han cantat i ballat gràcies a la rumba del grup Los Manolos. Els catalans han omplert de festa la plaça del Poble en un concert gratuït que ha estat la trobada estrella de la Festa del poble, que enguany s'ha iniciat a les 12 amb la tradicional missa a l'església de Sant Esteve amb el Cor dels Petits cantors d'Andorra. La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, s'ha mostrat entusiasmada amb l'acollida i la resposta d'aquesta festa i ha assegurat que, tot i que hi ha eleccions comunals al desembre, "si jo estic aquí, hi haurà més rumba" per a les pròximes edicions.