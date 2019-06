L'Estadi Comunal rep el nom de Joan Samarra Vila

La instal·lació també acull una exposició fotogràfica sobre l'ex-cònsol d'Andorra la Vella i grans moments com els partits del F.C Barcelona o les actuacions de Julio Iglesias i Mecano

Actualitzada 24/06/2019 a les 20:55

Redacció Andorra la Vella

L'Estadi Comunal conté, des d'aquesta tarda, el nom de l'ex-cònsol d'Andorra la Vella, Joan Samarra Vila. El comú ha volgut homenatjar la figura de l'impulsor d'aquest equipament esportiu i de la Festa del poble, entre d'altres. L'acte de celebració ha comptat amb la descoberta d'una placa per part de la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, que acompanyada per la vídua de Samarra ha destacat la importància de la construcció de l'estadi, que va ser la primera gran instal·lació esportiva que es va fer al país, i de la trajectòria de Joan Samarra Vila i la tasca que va ser fer la parròquia. Familiars, amics, i polítics com la síndica general, Roser Suñe, i els ministres Sílvia Riva, Jordi Gallardo i Ester Vilarrubla han estat presents en l'homenatge. Tanmateix, l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila acull des d'avui una petita exposició fotogràfica a l'antic bar de l'equipament esportiu on es fa repàs de la figura de Samarra i dels moments més destacats que ha viscut la instal·lació des dels inicis, com partits del F.C Barcelona, els Jocs dels Petits Estats, i grans concerts com el de Julio Iglesias i Mecano.