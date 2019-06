Encamp avala l'aeroport a Grau Roig si no afecta l'esquí

Torres veu bé la infraestructura si no es contraposa a l’ampliació del domini

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, es mostra favorable a fer l’aeroport de Grau Roig, com proposa la Cambra de Comerç, sempre que als terrenys on s’hauria d’aixecar no es vegi afectada la possibilitat d’expandir el domini esquiable de Grandvalira. “Entenem que és clau per al país i que desencallaria el turisme. Si tots els informes són correctes ens ho haurem de plantejar perquè es podria fer l’ampliació de Saetde.” Per això, afegeix que “si són compatibles, perfecte, però si no, serà el comú qui haurà de triar una opció o l’altra”. Els representants del PS+I no es van mullar

