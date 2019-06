El projecte de reforma de Doctor Vilanova inclou el telefèric al Carroi

El comú aposta per desenvolupar la zona i complementar-la amb un projecte que li pot donar encara

més notorietat

Actualitzada 21/06/2019 a les 12:39

Arnald Sanllehy Andorra la Vella

El projecte per desenvolupar el carrer Doctor Vilanova i els entorns, per “fer una entrada atractiva fins al centre històric”, inclourà el telefèric fins al Carroi, segons es veu en els dos projectes guanyadors del concurs d’idees per embellir aquesta zona i que la corporació exposa des d’ahir fins a final de juliol a les dependències comunals de la plaça Lídia Armengol. La cònsol major, Conxita Marsol, va recordar que en el plec de bases per presentar-se ja es demanava una possible ubicació per a aquest giny, tot i que no descarta que es pugui fer en un altre lloc. “Aquesta zona ha de ser el centre per accedir als indrets importants de la parròquia i per què no la sortida del telefèric? Creiem que és un bon moment per reflexionar-hi i fer un altre punt atractiu de la parròquia, que també ens en falten”, va dir. Marsol va recordar que el projecte està en marxa des de fa temps i que els comuns de la Massana, d’Andorra la Vella i Govern tenen un conveni signat per declarar-lo d’interès nacional. A més, va afirmar que ja hi ha inversors interessats a explotar-lo. “Ens consta que hi ha societats que volen participar i fer un element atractiu al Carroi, a banda del mirador, com ara restaurants, i és probable que aquest comú faci el concurs”.

Els arquitectes responsables dels dos projectes presentats, el guanyador, Miquel Mercè, i el segon, Pere Cervós, detallaven com incloure un telefèric al centre del poble. “Hem parlat amb els tècnics i hem vist que no hi hauria cap dificultat per instal·lar-lo en el disseny d’espai que hem presentat”, va afirmar el primer. Per Cervós, la ubicació estaria d’avant de l’aparcament Vinyes, tot i que aclareix que el volum de pas serà molt menor que els telecabines d’Encamp o la Massana. “És evident que caldria fer altres condicionants perquè les cabines van per sobre els teulats però només serien dues cabines i no tindria gaire afectació”.

Els dos projectes construirien un edifici a la parcel·la que està davant de Govern i sobre la qual, el comú va rebre una cessió. La proposta de Mercè passa per arribar a un acord amb la propietat de l’altra part de l’espai i que els cedeixi tota la banda del carrer doctor Vilanova en diagonal. D’aquesta manera mantindrien els mateixos metres quadrats però es veuria una entrada més gran des de l’avinguda Tarragona. A més, es connectarà per mitjà d’una passarel·la amb la plaça del Poble. El projecte de Cervós preveu que es destini a tenir “un espai on fer espectacles importants”.

Marsol va explicar que a partir del setembre es vol tenir el projecte redactat i iniciar les obres a final d’any, “si es pot”, començant per la plaça del Poble o l’entrada de doctor Vilanova. La cònsol pensa que per finalitzar el projecte sencer “poden passar deu anys”.