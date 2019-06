Miquel Mercè farà la reforma de l'entrada de Doctor Vilanova

El projecte guanyador serà una entrada en diagonal des de la rotonda de l'Estació Nacional d'Autobusos fins al carrer Prat de la Creu. El segon premi és per a Pere Cervós i Ricard de Deus amb ‘Nexes’

Miquel Mercè guanya el concurs de la reforma de l'entrada de Doctor Vilanova El guanyador del primer premi del concurs de la reforma de l'entrada de Doctor Vilanova, Miquel Mercè

Actualitzada 20/06/2019 a les 16:41

Redacció Andorra la Vella

El primer projecte guanyador del concurs de la reforma de l'entrada de Doctor Vilanova ha estat per a Miquel Mercè, anomenat ‘Gran porta urbana’, una entrada en diagonal des de la rotonda de l'Estació Nacional d'Autobusos fins al carrer Prat de la Creu. Alhora, contempla una millora de l’accessibilitat i la connexió a través d’un ascensor amb la plaça del Poble. El segon premi és per a Pere Cervós i Ricard de Deus amb ‘Nexes’, que preveu facilitar la connexió entre la zona obaga de la capital amb la zona solana per millorar la comunicació entre places i ajudi als ciutadans a passejar. L’arquitecte Miquel Mercè ha obtingut un premi valorat en 15.000€, mentre que el de Pere Cervós i Ricard De Deus és de 2.000€.

Així ho ha presentat la Cònsol Major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, a l'inici de l'exposició pública dels projectes, on ha exposat que "és un concurs d'idees per aconseguir aquesta centralització i connectivitat del centre d'Andorra per tenir sortida cap a tot arreu, les dues idees que han tingut premi ho aporten. Són dos conceptes a partir dels quals haurem de començar a treballar, i la idea del comú és començar a fer-ho per Doctor Vilanova i, a partir d'aquí, anirem evolucionant". La intenció és, a través dels models seleccionats, fixar un calendari d’actuacions, que es farà públic passat l’estiu, d’unes obres que qualifiquen d'ambicioses i que pretenen ressituar a mig termini el centre del país. Els projectes estan exposats al vestíbul de l’Edifici Administratiu Comunal, situat a la plaça Lídia Armengol (sota la plaça dels Set Poetes) i es podran visitar de manera lliure fins a final de juliol.