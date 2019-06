La prova té un cost de 38 euros i la previsió és que les sancions es comencin a aplicar durant la primavera del 2020

Els treballs per sancionar els amos que no recullin les tifes dels gossos avancen a bon ritme. El primer pas és implantar un cens amb l’ADN dels animals per saber de qui és l’excrement. Per fer-ho, però, és necessari realitzar una analítica d’ADN a cada gos i aconseguir així la seva identificació. Es tracta d’una prova que té un cost de 38 euros i que finalment costejaran els comuns. Així ho va anunciar ahir la cònsol menor de la Massana, Olga Molné, després de la reunió de cònsols. El que sí que hauran de pagar els amos d’aquests animals de

#16 que tonterias dices, hombre ya...

(19/06/19 18:53)



#15 Merdes de gos, que no és el mateix que gossos de merda.

(19/06/19 16:42)



#14 ra

(19/06/19 16:03)



#13 ???

(19/06/19 15:05)



#12 Comuns feu pena!!!

(19/06/19 12:51)



#11 multes disuassories!!!

(19/06/19 12:46)



#10 SOLUCIONS-2

(19/06/19 12:43)



#9 Andenc

(19/06/19 12:31)



#8 Ja!!!!!

(19/06/19 12:21)



#7 ayaya

(19/06/19 11:24)

Veure’n més