El comú desautoritza les activitats amb canoa als llacs de Tristaina

La polèmica generada l’estiu passat ha portat la corporació a negar els permisos perquè Arcalís pugui repetir l’oferta de ‘paddle surf’

Amb l’arribada de l’estiu, Ordino Arcalís pretenia tornar a posar en marxa l’activitat de paddle surf als llacs de Tristaina. L’activitat que l’estació va estrenar la temporada passada, però, va generar una onada de queixes i fins i tot es van recollir més de 2.000 signatures per fer fora les canoes de Tristaina. Per aquest motiu, el comú d’Ordino ha decidit denegar els permisos que els responsables de l’estació havien demanat amb la intenció de repetir l’activitat enguany.

Així ho va explicar ahir el director d’Ordino Arcalís, Xabier Ajona, que va lamentar no haver “obtingut les autoritzacions per poder donar continuïtat”