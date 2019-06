El comú aporta 1,4 milions d'euros a Pal-Arinsal per millorar les pistes

Ha ampliat les partides per fer els treballs del carrer Major i la plaça de l'Església en 50.000€

Actualitzada 13/06/2019 a les 14:00

Redacció Andorra la Vella

El comú de la Massana farà una aportació d’1,4 milions d’euros a EMAP SAU, l'estació d'esquí de Pal-Arinsal, per tirar endavant diverses inversions, com la neu de cultiu o la millora de pistes. El cònsol ha destacat, durant la sessió de Consell de Comú de la parròquia, que l'estació ja fa set temporades que tanca amb beneficis, per la qual cosa pot tirar endavant un pla d’inversions que es completa amb l’aportació del Comú.

Pel que fa a reformes i embelliment, s'han ampliat les partides per fer els treballs del carrer Major i la plaça de l'Església en 50.000€. També s'ha aprovat la licitació pels treballs de reforma i embelliment de la plaça de la Ciutadania, el concurs públic del qual sortirà la setmana que ve al BOPA. S’ha donat llum verda a l’adjudicació dels treballs de renovació de voreres de la parròquia, per un import de 142.807 euros, i s’ha adjudicat la construcció de dos dipòsits d’aigua potable així com la canalització al Coll de la Botella, a Pal, amb un import de 269.817 euros. Una altra partida gran que s’ha adjudicat ha estat la corresponent als treballs d’eixample d’un nou tram de la carretera de l’Aldosa, en aquest cas, per un import de 256.803 euros.