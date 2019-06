El director d'Ordino Arcalís, Xabier Ajona, ha explicat que el comú d'Ordino no ha autoritzat a Arcalís perquè torni el 'paddle surf' als llacs de Tristaina

Actualitzada 12/06/2019 a les 17:43

Redacció Andorra la Vella

Grandvalira ha presentat la seva nova temporada d'activitats d'estiu, que començarà el 22 de juny amb l'obertura Mon(t) Màgic al Forn del Canillo, on destaca sobretot el tobogan Màgic Gliss, instal·lat al Mon(t) Màgic, que s'espera que atraurà a 20.000 visitants. En la presentació, el director general de Grandvalira-Ensisa, David Hidalgo, ha explicat que el creixement esperat per aquest estiu "és de dos dígits", sense concretar cap número, i el tobogan, definit per Hidalgo com "el producte estrella", serà l'impuls per arribar a aquestes xifres. A més, el director general de Grandvalira-Nevasa, Alfonso Torreño, ha comentat que esperen que "la continuitat de la marca segueixi a l'estiu" i ha definit com a "potentes" les propostes d'activitats, i el director de desenvolupament de negoci de Grandvalira-Saetde, Xavier Salinas, ha destacat el conveni al que s'ha arribat amb Epic, que permetrà "donar valor" a "productes diferenciats". Entre les novetats hi ha el Funicamp, que s'inaugurarà el 20 de juliol, una oferta gastronòmica d'alt nivell i sortides guiades de muntanya.

Per altre banda, l'estació d'Ordino Arcalís no podrà repetir l'activitat de 'paddle surf' als llacs de Tristaina, iniciativa que va proposar com a novetat l'estiu passat. El director de l'estació, Xabier Arjona, ha explicat que el comú d'Ordino "no ha autoritzat a Arcalís" per tornar a fer aquesta activitat que ha rebut crítiques que al·legaven que les canoes i el 'paddle surf' afectaven l'equilibri mediambiental de la zona.