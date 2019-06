Primer concert de música de joves talents premiats al darrer SaxFest

Quatre estudiants de l'Institut de Música d'Andorra la Vella seran els protagonistes de l'actuació, que tindrà lloc el divendres 14 de juny a les 19 hores al mateix centre

Actualitzada 11/06/2019 a les 18:00

Redacció Andorra la Vella

Andorra SaxFest i l'Associació Música per viure Judit Ribas celebraran, per primera vegada, un concert de música de joves talents. Els protagonistes seran quatre estudiants de l'Institut de Música d'Andorra la Vella: Pere González de Alaiza, Jana Escabias, Anna Armengol i Inès Foubert, d'entre 9 i 12 anys, premiats en la darrera edició del SaxFest. Durant la roda de premsa d'aquest matí a les oficines de l'associació, han presentat el concert de joves talents, que tindrà lloc divendres 14 de juny a les 19 hores al mateix institut, situat al quart pis de l'Edifici de la Llacuna.

L'Andorra SaxFest celebra un concurs de música des de fa set anys, i en fa tres que van decidir celebrar-ne un per a introduir joves talents en l'esfera musical. Es pretén que la iniciativa doni a conèixer el nivell dels estudiants i fer visible al país l'Associació Música per Viure, que té un projecte musical a Nicaragua per a nens amb dificultats socials.