Els veïns poden alertar el comú de manera anònima a través del seu web

El comú de Canillo ja ha rebut tres denúncies per possibles apartaments turístics il·legals des que la corporació va habilitar un espai a la seva pàgina web perquè els veïns poguessin fer denúncies anònimes. Així va informar el conseller Marc Casal en la sessió de consell de comú que es va celebrar ahir. Casal va explicar que el motiu pel qual la corporació va decidir donar als veïns de la par-ròquia la possibilitat de denunciar possibles casos de pisos turístics va sorgir del fet que el comú calcula que hi ha uns 200 apartaments sense registrar, per la qual cosa