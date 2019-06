Canillo i Ordino van celebrar ahir la trobada de germanor que fan cada mes de juny, una tradició que es va recuperar fa set anys amb algunes variacions, com substituir la matança d’un vedell per un dinar d’arròs de muntanya i la celebració d’una cursa d’orientació.

Competició i dinar, el millor pla per celebrar la germanor de dos parròquies. La tradicional trobada Canillo-Ordino va tenir lloc ahir al matí i un centenar de veïns s’hi van acostar al Coll d’Ordino per compartir un dia a la muntanya amb els veïns de la parròquia de l’altra vall. Els costums han canviat una mica, però l’esperit de germanor continua sent el mateix. De fet, malgrat que l’activitat principal de l’esdeveniment és una cursa i tots volen guanyar, aquest no és l’objectiu principal. Així ho va destacar el conseller de Turisme i Esports del comú d’Ordino, Jordi Serracanta: “Volem