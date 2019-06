Els comerciants demanen un pla de dinamització econòmica “real”

Molts negocis han tancat i altres amenacen de fer-ho si la situació no millora

El teixit comercial d'Encamp passa per un moment agònic. Molts negocis han tancat en els últims temps i altres amenacen de fer-ho si la situació no millora aviat. De moment, la perspectiva dels comerciants de cara al futur és tan negra com el present que estan vivint, malgrat un pla de dinamització econòmica que el comú va engegar fa sis mesos i en el qual no confien com a solució als seus problemes.

“El pla de dinamització econòmica és una mentida”. Així de contundent es mostra Jesús Castillo, propietari de la botiga Papier, el qual assegura que el comú d'Encamp “ha