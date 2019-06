França Riberaygua i Lluís Ferreira deixen la delegació escaldenca del partit, tot i que continuen amb el vincle amb la direcció nacional

El comitè escaldenc de terceravia va patir una escissió derivada dels resultats de les eleccions generals a la parròquia, per sota del que s’esperaven, i per les lluites que havien tingut lloc durant la selecció dels candidats. L’escissió s’ha materialitzat amb l’abandonament del comitè de França Riberaygua, la número dos de la llista escaldenca de terceravia, i Lluís Ferreira. Les desavinences eren palpables des del període preelectoral i ni Ferreira ni Riberaygua ja han volgut prendre part del procés d’elecció de la nova executiva, segons van informar fonts properes a la formació. La marxa del comitè d’Escaldes no significa que