Baró anuncia un compromís per Vallnord que "no crearà perjudici directe i immediat"

El cònsol de la Massana no concreta si l'acord suposa la continuïtat de la marca amb el model actual o si és Pal-Arinsal qui es queda la denominació del domini esquiable

Actualitzada 06/06/2019 a les 18:36

Redacció Andorra la Vella

David Baró ha manifestat aquest matí que les converses amb els responsables d'Arcalís sobre Vallnord "avancen força bé" i ha anunciat que els propers dies "potser la setmana vinent podem presentar conjuntament el resultat del treball que s'ha pogut fer que serà un compromís que no crearà un perjudici directe i immediat i que assegurarà una certa tranquil·litat", en unes declaracions després de la presentació de la Copa del Món de BTT. El cònsol de la Massana no ha donat cap detall sobre l'acord que Emap i Secnoa estan treballant ni ha concretat si suposa la continuïtat de la marca amb el model actual o si el nom el mantindrà només Pal-Arinsal ja que ha afirmat que encara hi ha reunions pendents "i per deferència amb l'altre accionista hem decidit que si arribem a un acord, que crec que hi arribarem, ho presentarem conjuntament".

Baró ha remarcat que hi ha diàleg i consens amb els socis ordinencs i que "hi ha bona predisposició per part de Secnoa, Emap i també amb el senyor Viladomat" i ha assenyalat que "es podrà arribar a un bon port que pugui convenir a les dures parts", tot i que ha puntualitzat que la solució "potser no serà el que es volia inicialment". El cònsol massanenc ha subrallat que les discrepàncies sobre Vallnord no ha provocat "cap canvi" en les relacions entre el comú de la Massana i el d'Ordino.