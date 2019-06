El comú vol incorporar inversions privades per potenciar Naturlandia

A Viladomat s’hi podrien afegir empresaris i entitats com Andbank o Crèdit Andorrà

El comú de Sant Julià de Lòria vol atraure inversió privada a Naturlandia per impulsar el parc amb noves activitats i la potenciació de les ja existents. El comú, tal i com avançar el Diari, compta amb Joan Viladomat i segons publicava ahir el digital Ara.ad, la corporació té en el punt de mira altres empresaris i entitats bancàries com Andbank o Crèdit Andorrà. La idea és que aquests adquireixin accions de la Societat de Promoció Turística i Econòmica de Sant Julià de Lòria, que estaria estretament vinculada amb Camprabassa, la societat que gestiona el parc. Així ho va afirmar