Actualitzada 03/06/2019 a les 07:07

Els bombers d’Andorra van fer divendres passat una sortida amb bicicleta des del Principat fins al Parc Natural de Montserrat per “retre homenatge als companys que ja no hi són”. Així ho han explicat a través de les xarxes socials, on recorden que aquesta tradició enguany compleix el 25è aniversari.