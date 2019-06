La novena edició del "De Copes al Centre Històric" tindrà ambientació tropical

L'esdeveniment, que es farà el dijous de les 19 hores fins mitjanit, comptarà amb un total de catorze activitats

Actualitzada 03/06/2019 a les 12:20

Redacció Andorra la Vella

La novena edició de 'De copes al Centre Històric', que se celebrarà aquest dijous des de les 19 hores fins a mitjanit, es basarà en l'ambientació tropical i per primera vegada, la decoració dels carrers i les activitats es faran al voltant d'un eix temàtic. Així doncs, els assistents podran gaudir de música en viu, exhibicions i tallers de salsa, degustació de còctels i visites guiades i gratuïtes a la Casa de la Vall, mentre que una quinzena d'establiments del barri també oferiran promocions i descomptes. Com a novetat, enguany també s'habilitarà una zona infantil, entre les 19 i les 20.30 hores, amb un contacontes i tallers de manualitats per a que els més petits puguin gaudir de la jornada.

