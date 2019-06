El comú amplia l'horari dels Esports d'Estiu dotze hores i mitja

El servei d'acollida començarà a les 7.45 del matí i s'allargarà fins a les 20.15 del vespre

Actualitzada 03/06/2019 a les 18:12

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Escaldes-Engordany ampliarà l'horari dels Esports d'Estiu durant dotze hores i mitja, per tal de respondre a la demanda de les famílies. Així, les persones que ho desitgin podran deixar els fills a partir de les 7.45 del matí, quan el servei d'acollida es posa en funcionament, i podran recollir-los a les 20.15 del vespre. Enguany, el comú ofereix 4.500 places per a infants d'entre 3 a 16 anys que podran gaudir d'una trentena d'activitats esportives i de lleure entre el 3 de juliol i el 6 de setembre, entre les que s'inclouen el tenis, bàdminton, hoquei, handbol, futbol i bàsquet, però també visites a museus i tallers d'expressió corporal, entre d'altres. La programació pels més petits engloba sortides a la muntanya, al parc de bombers o a la granja, així com activitats aquàtiques, tallers de contes, titlles, disfresses i maquillatge.

El preu per setmana de les activitats és de 72 euros amb dinar inclòs, mentre que pels majors de 6 anys el cost és de 41 euros i l'àpat és opcional. El comú també posa a disposició de les famílies el servei de tarda de ludoteca a 5 euros i d'escollir activitats durant tot el dia o només al matí. Les inscripcions es poden fer a través del web del comú i al secretariat d'esports del Prat del Roure, de dilluns a dijous.



30 ANYS D'ESPORTS D'ESTIU

El comú també ha presentat aquest matí el documental '30 anys d'Esports d'Estiu', gravat l'any passat, i que s'ha difós avui a les xarxes socials i outube. L'audiovisual mostra la història de les darreres tres dècades amb els principals testimonis que van veure néixer la iniciativa, així com l'evolució de l'esdeveniment en funció de les necessitats de les famílies i de la incorporació de la dona al món laboral.