El comú rep una quarantena de sol·licituds d'ajuts al Pas de la Casa

Tècnics del departament d’administració de la corporació ja han visitat 230 negocis per informar del procediment per beneficiar-se del subsidi

El comú d’Encamp ha rebut fins ara una quarantena de sol·licituds de comerços, hotels i restaurants del Pas de la Casa per demanar les subvencions que des de la corporació es van oferir per tractar d’ajudar els negocis afectats pel tancament de la carretera RN-22 a causa d'una esllavissada el 27 d'abril passat que va impedir l’arribada de turistes francesos per carretera durant 18 dies. Els titulars dels comerços ja van començar a entrar les sol·licituds per obtenir les ajudes excepcionals a principis d’aquesta setmana. Per tal d’obtenir-les, els negocis del Pas de la Casa han de complir dos requisits