El Bike Park de la Massana, a Pal, va començar ahir la temporada i al voltant de 200 visitants van estrenar els circuïts. Entre ells, ‘riders’ aficionats i campions que no van voler perdre l’oportunitat de fer les primeres baixades de la temporada de BTT.

El blanc ja no és el color predominant a l’estació de Pal-Arinsal. Des de fa unes setmanes hi llueix el verd i des d’ahir es poden veure centenars de persones descendint pels circuïts del Bike Park de Vallnord. Una vegada finalitzada la temporada d’esquí, comença la de bicicletes de muntanya (BTT) i els més fidels no han volgut desaprofitar l’oportunitat d’èsser els primers a deixar la marca dels pneumàtics sobre la terra de les cinc baixades que l’estació ja ha posat a disposició del públic.

Javier Belmonte, responsable del Bike Park, explica que aquest any esperen arribar als 60.000 visitants i