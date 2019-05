Balielles afirma que el futur de Vallnord depèn de la reunió amb Viladomat

El conseller de turisme ha volgut remarcar el missatge de prudència i tranquil·litat i de no cremar etapes abans de temps

Actualitzada 23/05/2019 a les 13:50

Redacció Andorra la Vella

El Conseller de Turisme de La Massana, Sergi Balielles, ha afirmat sobre el trencament de Vallnord que en aquests moments "no hi ha res tancat" perquè de cara a l'estiu hi ha esdeveniments amb la marca conjunta i que les decisions ja es prendran quan toqui. Balielles ha exposat, durant la presentació de les novetats de l'estació Vallnord-Pal Arinsal d'aquest matí, que "hi ha converses pendents, tinc constància que l'objectiu, un cop totes les persones hagin parlat primer, doncs lògicament es prendran decisions a continuació. Jo crec que una que es pot prendre és la valoració del que és la marca Vallnord avui en dia". Una valoració, ha explicat, que es farà un cop hi hagi una reunió conjunta amb el conseller delegat de Saetde, Joan Viladomat, que tant Balielles com el director general d'EMAP, Josep Marticella, han afirmat que encara no ha tingut lloc. El conseller de turisme ha volgut remarcar el missatge de prudència i tranquil·litat i de no cremar etapes abans de temps.

Sobre la temporada d'estiu Bike Park, Marticella ha exposat les activitats i els esdeveniments del calendari de la Massana fins al 13 d’octubre, data de tancament de la temporada estival a l’estació Vallnord – Pal Arinsal. Algunes de les novetats d'enguany són l'ampliació d'horaris, els sopars al Pla de la Cot o les activitats aquàtiques, com el Paddle surf dalt del Pic del Cubil. Esperen arribar als 60.000 clients i aconseguir un total de 2.000.000€ en ventes.