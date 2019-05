El cònsul ha aprovat els pressupostos equilibrats d'aquest any amb 19.827.002,19 euros tant d'ingressos com de despeses

El comú tanca el 2018 amb un superàvit d'1,5 milions d'euros El cònsol major, Josep Miquel Vila Bastida, ha explicat que ja hi ha un inversor lauredià per la tirolina Facebook Comú Sant Julià

Actualitzada 21/05/2019 a les 19:47

Redacció Andorra la Vella

El comú de Sant Julià de Lòria ha tancat en el consell comunal el pressupost de l'any passat amb un superàvit d'1,5 milions. Els ingressos del 2018 han estat de 13,7 milions d'euros i les despeses de 12,274 milions d'euros. A més, durant la sessió s'han aprovat els pressupostos d'aquest any, que es caracteritzen per ser equilibrats amb 19.827.002,19 euros tant d'ingressos com de despeses. En aquests últims pressupostos, en els ingressos destaca l'augment dels impostos directes i indirectes, les transferències de Govern, l'accés al finançament extern i també el de les taxes per un augment centrat en la construcció.

Pel que fa a les despeses, han pujat les del personal, la inversió real pels projectes com els aparcaments soterrats, l'adequació del riu i el cadastre. Els actius financers també han augmentat per les despeses a Camprabassa, a l'Escola Bressol i la Societat de Promoció Econòmica i Turística de Sant Julià, que és la nova encarregada de la tirolina i el ràfting. En el cas de la tirolina, han explicat que ja han trobat un inversor lauredià, però no han dit el nom ni han fixat terminis.