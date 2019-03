“Nosaltres tenim molt clar que volem la continuïtat de Vallnord”

El director general de Pal Arinsal aposta per mantenir la marca que els uneix amb Ordino-Arcalís, si bé ara espera que “l’altra part” manifesti “el seu posicionament”

A un mes per tancar la primera campanya a Vallnord amb Ordino-Arcalís en mans de Saetde, el director de Pal Arinsal fa un balanç positiu tenint en compte una meteorologia que “no ha acompanyat a les estacions de tot el Pirineu”.



Com està anant la temporada?

Com últimament ja s’ha anat veient, complexa i per a valents. Les precipitacions estan sent puntuals i sort que tenim capacitat per produir neu de cultiu. Això fa que puguem dir que la temporada l’estem salvant d’una forma més que digna.



Quin percentatge de pistes heu tingut obertes al llarg del curs?

A principis de temporada teníem entre