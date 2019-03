Nou joves es formen en gestió forestal i jardineria

Els alumnes podran fer pràctiques sobre el terreny des del principi

El CVN presenta la seva setena edició amb nou joves Presentació del programa formatiu en professions de muntanya Comú de la Massana

18/03/2019 a les 17:45

Redacció Andorra la Vella

Nou joves participen en la setena edició del curs de Cos de Voluntaris per la Natura per formar-se cap a la gestió forestal, la jardineria i la ramaderia, fins el mes d'agost. Els alumnes podran fer pràctiques sobre el terreny des del principi i tindran l'oportunitat de realitzar intervencions als boscos i les zones enjardinades de la parròquia.

En la presentació del programa, el ministre en funcions d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, i el cònsol major de la Massana, David Baró, han explicat que els oficis que s'ensenyaran tenen una bona sortida laboral, ja que es necessiten tècnics formats en preservació i gestió dels espais naturals. Els dos polítics també han remarcat els bons resultats que està obtenint el programa gràcies al treball conjunt entre institucions -el Comú de la Massana i el Govern d'Andorra, a través de diferents ministeris-, empreses privades, associacions i les aportacions dels patrocinadors, per tal que els joves puguin tenir una formació gratuïta i de qualitat. El curs s'emmarca dins el programa Focus 16/20 de foment de l'ocupabilitat del Govern d'Andorra i de moment, trenta-set adolescents han obtingut el diploma del CVN, que va néixer el 2012 impulsat pel comú de la Massana.