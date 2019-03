Actualitzada 17/03/2019 a les 07:14

El comú d’Escaldes-Engordany, per acord en Junta de Govern, ha decidit convocar un concurs públic per adjudicar el subministrament de carpes per instal·lar a la plaça Coprínceps. Per participar en el concurs, el plec de bases es pot descarregar a la pàgina web de la corporació escaldenca i el termini de presentació d’ofertes finalitzarà el proper dia 11 d’abril.