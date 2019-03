L'incendi dels Serradells no va causar danys estructurals

L’estudi diu que les obres de reconstrucció es podran començar al setembre

Els informes especialitzats sobre l’estructura del Centre Esportiu dels Serradells certifiquen que la instal·lació no va patir cap dany estructural, segons ha informat el Comú d’Andorra la Vella. Aquests estudis, elaborats pels tècnics després de l’incendi que es va declarar a l’edifici el passat 22 de novembre, conclouen que no hi ha cap biga afectada que obligui a enderrocar cap pilar. Malgrat això, sí que es reforçaran almenys tres pilars de l’estructura com a mesura de seguretat recomanada pels experts amb l’objectiu de millorar l’efectivitat de la infraestructura de les instal·lacions esportives. El fet que l’estructura de l’edifici no hagi