Higini Martínez-Illescas esdevé el nou conseller del comú

Actualitzada 13/03/2019 a les 13:40

Higini Martínez-Illescas ha jurat aquest migdia el càrrec de nou conseller del comú d'Escaldes-Engordany en representació de Liberals d'Andorra. Martínez-Illescas ocupa el lloc que ha deixat vacant Marc Magallon per presentar-se com a candidat de la llista territorial de la coalició d'Acord que Liberals ha fet amb el PS per a les eleccions generals. El nou conseller ha destacat com a principals inquietuds "la programació de les obres del Clot d'Emprivat i la projecció dels edificis de la zona Carlemany de Vivand".