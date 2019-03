Els informes demostren que les bigues dels Serradells no estan afectades

Les conclusions favorables de l'estudi permetran que les obres de reconstrucció de la piscina s'accelerin i puguin començar al mes de setembre

La policia atribueix l'incendi als Serradells a una guspira Les flames van pujar per la xarxa protectora i van arribar fins al sostre. Fernando Galindo

El Centre Esportiu dels Serradells no ha patit danys estructurals a causa de l'incendi, segons les anàlisis especialitzades que el comú ha encarregat per a investigar l'estat de l'edifici. L'informe confirma que les bigues no s'han vist afectades pel foc i que no serà necessari enderrocar cap pilar, tot i que es reforçaran tres d'ells com a mesura de seguretat per tal de millorar-ne l'efectivitat. Les conclusions favorables de l'estudi permetran que el procés de reconstrucció de la piscina olímpica s'accelerin i es pugui començar les obres al setembre.