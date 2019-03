Actualitzada 12/03/2019 a les 06:55

El consell d’infants d’Ordino va aprovar ahir la creació d’una brigada de neteja a la parròquia, així com la posada en marxa del projecte Fam Zero a través de la preparació de carmanyoles amb l’excedent de menjar de les escoles ordinenques. A més, es va proposar una plantada d’arbres. El comú va mostrar el seu compromís per intentar fer realitat les mesures.