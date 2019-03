El comú deixa en “stand by” el sistema que substituirà el GAdA

El nou mètode d’acompliment per als funcionaris “està avançat” però la corporació vol esperar que el Govern desenvolupi el reglament de la Llei de Funció Pública

La corporació deixa en “stand by” la renovació del sistema d’acompliment dels funcionaris, el GAdA, fins que el Govern desenvolupi el reglament de la Llei de Funció Pública. Segons va explicar ahir la cònsol major, Conxita Marsol, la voluntat del comú és esperar l’executiu, sempre que aquest no trigui gaire temps. “Ja hi estem treballant i el tenim bastant avançat però és veritat que el fet que Govern faci un reglament precisament per a aquest acompliment fa que ens interessi esperar una mica per veure com serà i fer alguna cosa similar si ens sembla bé”, va dir. Marsol va