L'oposició exigeix que el comú faci accions contra el consum d'alcohol

Sans lamenta “la poca sensibilitat” que demostra DA a l’hora de promoure accions de sensibilització cap als més joves

Els partits de l’oposició exigeixen al comú més implicació i més campanyes de prevenció de l’alcoholisme entre els menors d’edat, després que el cònsol major, Jordi Torres, expliqués dijous passat que es van produir set casos de comes etílics “amb menors implicats”, durant la celebració del Carnaval. “Sorprèn la poca sensibilitat que demostra DA per combatre i promoure accions de sensibilització i campanyes per fomentar un consum responsable”, afirma el conseller del PS+I, Joan Sans, que aprofita la situació per reincidir en una de les demandes que “més hem fet”, com és el pla local de la joventut. “Aquestes campanyes