Actualitzada 08/03/2019 a les 07:08

L’edició de primavera del Vide Dressing ampliarà fins a 50 les parades per a aquesta nova edició que es farà a la Closeta entre el 10 i el 12 de maig. El comú obre avui el termini de preinscripcions que es tancarà el 29 de març. A l’abril es faran reunions amb els participants per treballar la imatge del mercat i per donar pautes sobre el muntatge de les parades.