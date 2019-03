Olga Molné es converteix en la primera cònsol menor de la Massana

Substitueix a Raul Ferré, que ha deixat el comú per formar part de la candidatura territorial de CC a les pròximes eleccions

Actualitzada 06/03/2019 a les 13:55

Redacció Andorra la Vella

Olga Molné ha jurat aquest migdia com a cònsol menor de la parròquia de la Massana, la primera dona en obtenir aquest càrrec. Molné substitueix a Raul Ferré, que ha deixat el comú per formar part de la candidatura territorial de Ciutadans Compromesos a les pròximes eleccions generals. El cònsol major, David Baró, ha assegurat que “avui és un dia històric per la Massana, ja que tot i que a l’equip comunal hi ha paritat homes-dones, per primer cop tenim una dona com a cònsol menor”.

Baró ha fet un reconeixement a la tasca de Ferré durant aquests set anys, fent especial èmfasi en el seu do de gents i el seu caràcter proper, “ha estat un gran company de viatge, amb qui fèiem un bon tàndem, ja que tenim caràcters molt diferents però complementaris, i amb qui hem superat projectes molt complicats d’una forma molt positiva”.

La marxa de Ferré ha comportat l’entrada al comú del següent candidat de la llista de CC, Josep Maria Agell, que ha jurat el càrrec de conseller de comú. Sergi Balielles passa a ser el nou conseller major i Jael Pozo ha jurat com a consellera menor.

Aquests canvis també han comportat modificacions en l'estructura i composició de les comissions, com la vicepresidència del Consell d’Administració d’EMAP SAU, que passa a ocupar Olga Molné, o la presidència de la comissió de Serveis Públics, Obres i Cadastre, que recau en Josep Maria Garrallà.