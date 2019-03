La corporació vol aixecar cinc nous pàrquings, tres dels quals estan en fase de construcció o de redacció de projecte i dos més en negociació

La corporació preveu tenir acabades abans de final d’any unes dues-centes places d’aparcaments en cinc nous pàrquings repartides per diferents espais del poble “necessitats d’aquests serveis”, indica la consellera de Circulació, Aparcaments i Via Pública, Laura Mas. El primer que s’acabarà és el de Raconets, a la zona del Mirador, que tindrà una trentena de places i estarà enllestit en pocs dies. Els treballs de construcció han durat un mes i mig. El següent és el de l’Hort de Godí, que ha de donar servei a una zona residencial, també amb fortes necessitats, i el comú aprofitarà l’avinentesa per fer-hi