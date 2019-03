Concurs per instal·lar dos passos de vianants intel·ligents

El comú va publicar un edicte al Butlletí Oficial del Principat per contractar una empresa per al subministrament de dos passos de vianants intel·ligents per a la Massana i donar continuïtat a la prova pilot que es va iniciar ara fa dos anys amb la instal·lació del primer. Des de la corporació no tenen un preu estimat de quan poden costar però sí que volen posar-los a l’avinguda Sant Antoni.