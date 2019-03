Encamp celebra un 'Ball de l'Óssa' marcat per les eleccions

La comissió de festes ha creat un espectacle on hi ha participat Gabriel Ubach, el ministre Jordi Torres, la cònsol menor Esther Paris i el candidat a la parròquia per d'Acord, David Rios

Actualitzada 04/03/2019 a les 19:08

Redacció Encamp

Encamp ha celebrat aquesta tarda la tradicional 'Ball de l'Óssa' amb les particulars ballares entre dallaires però també amb sorpreses que han fet riure al centenar de persones que no s'han volgut perdre l'espectacle celebrat al Prat de l'Areny. A l'escenari rural hi han participat polítics com el ministre Jordi Torres, el candidat a la parròquia de d'Acord David Rios, i el secretari general de l'USdA, Gabriel Ubach, com a "defensor del poble". Tanmateix, s'ha subhastat un cartell de la comissió de festes per 55 euros i la cònsol menor Esther Paris ha rebut dels dallaires un ram de flors i unes tenalles "per totes les retallades que ha fet".

La representació, marcada per la temàtica de les eleccions, ha estat protagonitzada per una vintena d'actors que han cantat, ballat i gaudit amb l'actuació de Paco Luceño, un dallaire de 80 anys. Posteriorment ha aparegut el personatge de la Fregona que ha forçat a cada un dels dallaires a menjar i beure fins que ha arribat l'óssa disposada a menjar-se el berenar, i que ha estat abatuda pels caçadors que se l'han endut sobre un poni i han celebrat la seva mort.

L'acte ha acabat amb el tradicional repartiment d'allioli per a tots els assistents i ha continuat amb l'espectacle infantil 'BallaClown amb El Bitxi' a la sala de festes encampadana.