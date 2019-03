Actualitzada 02/03/2019 a les 06:59

Els alumnes de l’escola de neu han participat aquests dies en diferents activitats com ara un taller sobre allaus i sobre com tenir cura del material d’esquí. Segons va publicar el comú d’Encamp al seu compte de Twitter, els escolars també van gaudir d’unes jornades marcades per l’ambient de Carnestoltes. Els infants van tancar la setmana ahir amb una xocolatada.