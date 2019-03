Humor en precampanya

El ‘Diari de Carnaval’ repassa l’actualitat política del país amb fotomuntatges i textos en clau d’humor a poques setmanes de començar la campanya electoral.

Xavier Espot com a Pocoyo, Pere López com a Súper López i altres representants polítics en cartells de pel·lícules i fotomuntatges satírics. Són alguns exemples del que es pot trobar al Diari de Carnaval d’Encamp, un repàs a l’actualitat del país en clau d’humor que reflecteix en les seves pàgines el panorama polític tant nacional com parroquial. Aquesta edició, que es publica a menys de dos mesos de les eleccions, parla de “pre-precampanya” i es mostra molt crítica amb l’actitud dels representants polítics durant aquest període de temps. Ja a la portada, el Diari de Carnaval diu que els polítics