Queden deserts els arrendaments dels dos cortons

El comú no ha rebut cap oferta per arrendar els cortons de propietat pública de l’Hortell i de la Coma de Varilles, i ara queden a disposició del comú, que els podrà adjudicar sense concurs. Per altra banda, el cònsol major, Josep Àngel Mortés, va explicar que la facturació a Arcalís ha augmentat respecte a l’any passat i que el telecabina de Tristaina permetrà que tingui més clients.

#1 Bosc de l'Esqueia

(28/02/19 07:34)